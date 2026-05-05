Hulk assina com Fluminense até o fim de 2027

O atacante Hulk assinou contrato com o Fluminense com duração até o final de 2027, quatro dias após sua saída do Atlético-MG, anunciou o clube carioca nesta terça-feira (5).

A estreia de Hulk com a camisa do Tricolor das Laranjeiras terá de aguardar a abertura da próxima janela de transferências, após a pausa que o Campeonato Brasileiro fará durante a Copa do Mundo da América do Norte, segundo comunicado do clube.

O atacante de 39 anos se despediu do Atlético-MG tendo marcado 140 gols e 54 assistências em 311 partidas desde que chegou ao clube, em 2021.

O Fluminense ocupa atualmente a terceira posição na tabela do Brasileirão, com 26 pontos em 14 jogos, atrás do líder Palmeiras (33 pontos) e do atual campeão, Flamengo (27 pontos).

Comandada pelo técnico argentino Luis Zubeldía, a equipe reforça um ataque que já conta com John Kennedy ao lado dos argentinos Rodrigo Castillo e Germán Cano.

Na sexta-feira, o Atlético anunciou a rescisão do contrato do centroavante. Enfrentando dificuldades financeiras, o clube mineiro optou por encerrar o vínculo com um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro.

"Nunca me preparei para este momento de despedida. Porque, no fundo, achei que algumas histórias não iam ter fim", disse Hulk, emocionado e em lágrimas, em um vídeo divulgado nas redes sociais para se despedir da torcida atleticana.

Hulk conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil pelo Galo em seu primeiro ano na equipe e, posteriormente, em 2022, venceu a Supercopa. Ele foi pentacampeão mineiro.

Hulk marcou cinco gols e deu três assistências em 26 partidas disputadas neste ano.

Antes de sua chegada ao Atlético, ele teve uma carreira vitoriosa no exterior, conquistando títulos em Portugal, pelo Porto, e na Rússia, pelo Zenit de São Petersburgo. Com os 'Dragões', se sagrou campeão da Liga Europa.

Como jogador da seleção brasileira, Hulk disputou a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, e conquistou a Copa das Confederações em 2013.

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