Musk 'ia me bater', diz cofundador da OpenAI em julgamento nos EUA
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O presidente e cofundador da OpenAI, Greg Brockman, disse, nesta terça-feira (5), diante de um júri na Califórnia, nos Estados Unidos, que o bilionário Elon Musk o ameaçou fisicamente em uma confrontação ocorrida em 2017, ao declarar que o magnata saiu furioso depois que lhe foi negado à época o controle absoluto da empresa de inteligência artificial.
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"De fato, pensei que ele ia me bater", afirmou Brockman no segundo dia de seu comparecimento no julgamento pela ação que Musk apresentou contra a OpenAI e seu diretor-executivo, Sam Altman.
Musk acusa a empresa de trair sua missão original sem fins lucrativos.
De acordo com Musk, a empresa mudou para uma estrutura lucrativa e desviou sua doação fundacional de 38 milhões de dólares (R$, 187 milhões, na cotação atual) para construir uma empresa avaliada hoje em 850 bilhões de dólares (R$ 4,18 trilhões).
A OpenAI, por sua vez, afirma que Musk saiu voluntariamente após não conseguir assumir o controle majoritário da empresa e, desde então, tornou-se seu rival direto através de sua própria startup de inteligência artificial, a xAI.
Brockman também declarou que, quando Musk anunciou sua saída da OpenAI em fevereiro de 2018, disse aos funcionários que pretendia desenvolver uma IA dentro da Tesla, sem levar a segurança em consideração.
"Se as ovelhas estão ditando a segurança e os lobos não, então não há propósito", teria dito Musk aos funcionários naquele momento, segundo Brockman.
A equipe de defesa da OpenAI alega que a cronologia do caso comprova que Musk tinha total conhecimento da mudança comercial da empresa e que sua demanda, apresentada em 2024, depois que já havia lançado a concorrente xAI, carece de mérito.
Brockman explicou que a OpenAI gasta atualmente cerca de 50 bilhões de dólares (R$ 246 bilhões) em poder de computação, em comparação com apenas 30 milhões em 2017 (R$ 147,7 milhões, na cotação atual). Ele argumentou que o enorme custo dessa tecnologia jamais teria sido compatível com uma organização beneficente.
Brockman reconheceu na segunda-feira que possui uma participação na OpenAI avaliada atualmente em 30 bilhões de dólares (R$ 147,7 bilhões).
O depoimento de Altaman está previsto para o início da próxima semana.
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