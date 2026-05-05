Espanha diz que cruzeiro afetado por hantavírus chegará às Canárias de '3 a 4 dias'

A Espanha vai receber o navio de cruzeiro afetado por um possível surto de hantavírus dentro de "3 a 4 dias" nas Ilhas Canárias, anunciou, na noite desta terça-feira (5), o Ministério da Saúde, detalhando que "o porto especificamente ainda não foi definido".

"Uma vez lá, tripulação e passageiros serão convenientemente examinados, atendidos e trasladados a seus países correspondentes", acrescentou o ministério em um comunicado.

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