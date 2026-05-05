Arsenal vence Atlético de Madrid (1-0) e vai à final da Champions

O Arsenal se classificou para a final da Liga dos Campeões ao vencer o Atlético de Madrid por 1 a 0 nesta terça-feira (5), em Londres, depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida da semifinal, na semana passada, na Espanha.

Um gol de Bukayo Saka no final do primeiro tempo (45') levou os 'Gunners' para sua segunda final de Champions na história. Em 2006, o time londrino foi vice-campeão derrotado pelo Barcelona.

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