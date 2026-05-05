Arsenal vence Atlético de Madrid (1-0) e vai à final da Champions
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O Arsenal se classificou para a final da Liga dos Campeões ao vencer o Atlético de Madrid por 1 a 0 nesta terça-feira (5), em Londres, depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida da semifinal, na semana passada, na Espanha.
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Um gol de Bukayo Saka no final do primeiro tempo (45') levou os 'Gunners' para sua segunda final de Champions na história. Em 2006, o time londrino foi vice-campeão derrotado pelo Barcelona.
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