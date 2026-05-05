Corinthians aposta em Lingard para tentar garantir classificação antecipada na Libertadores

O Corinthians tem a oportunidade de garantir sua classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores de 2026 já nesta quarta-feira (6), contra o colombiano Santa Fe, em Bogotá, com protagonismo de Jesse Lingard, um inglês que começa a mostrar sua qualidade no futebol sul-americano.

O ex-jogador do Manchester United, de 33 anos, se tornou na rodada passada o único jogador nascido na Inglaterra a marcar um gol na história desta competição, tendo chegado exatamente no momento em que o Timão mais precisa dele em sua busca pelo segundo título de sua história.

Agora, o adversário na 4ª rodada do Grupo E será o Santa Fe, uma equipe aguerrida liderada pelo veterano atacante Hugo Rodallega. O duelo está marcado para começar às 19h30, horário local (21h30), na capital colombiana.

Na ausência do holandês Memphis Depay, afastado por lesão, Lingard terá de chamar a responsabilidade para si no ataque do líder do grupo, que tem atualmente nove pontos. O Santa Fe, cujo maior trunfo é o espírito de luta em campo, conseguiu conquistar apenas um ponto até o momento.

Uma vitória do time paulista tornaria impossível que tanto 'El Cardenal', como o Santa Fe é conhecido, quanto o uruguaio Peñarol (1 ponto) o alcançassem na classificação, garantindo assim a sua passagem para a próxima fase.

O Platense, da Argentina, ocupa atualmente a segunda colocação, com seis pontos.

- "Levantar um troféu" -

O Corinthians vem mostrando duas versões: por um lado, perdeu apenas uma de suas sete partidas desde a chegada do técnico Fernando Diniz, sem sofrer gols em cinco delas. Porém, após a recente derrota no fim de semana contra o Mirassol, caiu para a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Com isso, o treinador — que conquistou o título da Libertadores de 2023 pelo Fluminense — precisa restaurar a confiança da torcida, insatisfeita com a 16ª colocação da equipe no Brasileirão, especialmente enquanto seus rivais, Palmeiras e Flamengo, ocupam o primeiro e o segundo lugares, respectivamente.

Sem Depay, afastado dos gramados pouco antes de sua possível participação pela seleção da Holanda na Copa do Mundo de 2026, Yuri Alberto se tornou a principal esperança de gols. Porém, o atacante atravessa um jejum de sete jogos sem marcar.

Surgindo como um possível salvador em meio a essa incerteza está Lingard, que chegou ao Brasil em março vindo do FC Seoul, da Coreia do Sul, e se tornou imediatamente uma das curiosidades mais intrigantes do mercado de transferências do futebol brasileiro.

No momento, o inglês desfruta de uma boa química com a torcida corintiana, especialmente após marcar contra o Peñarol na rodada passada, e mantém o foco em ajudar o clube a conquistar seu primeiro título da Libertadores desde 2012, ou seu primeiro campeonato brasileiro desde 2017.

"Vim para cá para levantar um troféu", afirmou em uma entrevista à BBC em abril, acrescentando: "Acredito que ainda posso atuar em alto nível".

- Técnico do Santa Fe na berlinda -

O treinador do Santa Fe, o uruguaio Pablo Repetto, tampouco navega em águas calmas.

Os campeões da Copa Sul-Americana de 2015 garantiram a classificação para as quartas de final do campeonato colombiano no último minuto, numa partida muito acirrada disputada no fim de semana. O desempenho de Repetto vem sendo questionado devido à falta de regularidade da equipe e à sua atuação pouco inspirada, até o momento, na Libertadores.

Ele chega à fase final da primeira metade da temporada em meio a especulações sobre seu relacionamento com o ídolo do time, Hugo Rodallega, que pareceu visivelmente irritado após ser substituído na partida passada, em que 'El Cardenal' foi derrotado pelo Platense, em Buenos Aires.

"Sim, fiquei incomodado", admitiu o atacante ao programa do YouTube 'Zona Libre de Humo'.

"Sempre quero estar em campo. Sempre quero ajudar".

Aos 40 anos, Rodallega continua sendo uma figura crucial no ataque do Santa Fe, um elenco repleto de veteranos que conta também com o experiente meio-campista Daniel Torres e o goleiro Andrés Mosquera Marmolejo.

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