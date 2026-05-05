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Edin Terzic é o novo técnico do Athletic Bilbao

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Repórter
05/05/2026 15:23

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O técnico alemão Edin Terzic será o treinador do Athletic Bilbao até 2028, anunciou o clube basco nesta terça-feira (5), após a saída de Ernesto Valverde ao final da temporada. 

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Terzic e Athletic "chegaram a um acordo para que o treinador alemão comande a equipe principal 'rojiblanca' nas próximas duas temporadas, até 30 de junho de 2028". 

O treinador de 43 anos estava sem clube desde que deixou o Borussia Dortmund ao término da temporada 2023/2024, na qual chegou à final da Liga dos Campeões, onde acabou sendo derrotado por 2 a 0 pelo Real Madrid. 

Ele também conquistou a Copa da Alemanha pelo Dortmund em 2021. 

Edin Terzic vai suceder no Athletic Bilbao o técnico Ernesto Valverde, que havia anunciado, no dia 20 de março, que não continuaria no comando do time basco.

"É uma decisão sobre a qual refleti por algum tempo, e que também foi discutida com o clube", declarou Valverde na ocasião, em um vídeo divulgado pelo Athletic. 

O técnico de 62 anos encerra, assim, sua terceira passagem pelo comando do time de San Mamés, período durante o qual conquistou a Copa do Rei em 2024, e no ano seguinte classificou a equipe para a Liga dos Campeões e a levou até as semifinais da Liga Europa. 

No entanto, durante a atual temporada, o Athletic Bilbao não conseguiu se classificar para os playoffs da Liga dos Campeões, sofreu uma dura derrota por 5 a 0 diante do Barça nas semifinais da Supercopa da Espanha e foi eliminado nas semifinais da Copa do Rei pela Real Sociedad. 

Em LaLiga, a equipe tem mostrado uma irregularidade que, atualmente, a mantém fora das posições de classificação para competições europeias. 

O novo técnico do Athletic "será apresentado oficialmente assim que a temporada for concluída", afirmou o clube basco.

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gr/mcd/aam/cb

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