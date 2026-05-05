Internacional
Casos suspeitos de hantavírus em cruzeiro serão evacuados de Cabo Verde para Países Baixos, sem prazo definido (companhia de navegação)
Carregando...
05/05/2026 15:23
compartilheSIGA
Casos suspeitos de hantavírus em cruzeiro serão evacuados de Cabo Verde para Países Baixos, sem prazo definido (companhia de navegação)
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
sh/bfi/an/jvb/aa