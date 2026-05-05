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Casos suspeitos de hantavírus em cruzeiro serão evacuados de Cabo Verde para Países Baixos, sem prazo definido (companhia de navegação)

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Repórter
05/05/2026 15:23

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Casos suspeitos de hantavírus em cruzeiro serão evacuados de Cabo Verde para Países Baixos, sem prazo definido (companhia de navegação)

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