Estêvão volta ao Brasil para tratar lesão com objetivo de ir à Copa do Mundo

Com o objetivo de se recuperar para a Copa do Mundo, o atacante Estêvão voltou ao Brasil para tratar sua lesão nas instalações do Palmeiras, sob a supervisão do Chelsea.

Estêvão, de 19 anos, descartou passar por cirurgia após sofrer uma lesão na coxa atuando pelos 'Blues' e apostou em um tratamento conservador para tentar disputar o Mundial com a Seleção.

O trabalho de recuperação acontece no Palmeiras "a pedido do jogador e do Chelsea", disse à AFP um funcionário do clube paulista.

O atacante, revelado pelo Verdão, se lesionou no dia 18 de abril, na derrota do time londrino para o Manchester United por 1 a 0 no Campeonato Inglês.

Estêvão teve que ser substituído aos 16 minutos devido a uma ruptura no músculo posterior da coxa direita.

O jovem atacante é o artilheiro da Seleção na era Carlo Ancelotti, com cinco gols em sete jogos disputados.

Segundo a mesma fonte, o Chelsea enviou um representante para supervisionar o tratamento.

A AFP pediu informações ao clube inglês, mas não obteve resposta.

Ancelotti vai anunciar no dia 18 de maio a lista de 26 convocados para a Copa do Mundo, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

A Seleção está no Grupo C junto com Marrocos, Haiti e Escócia.

Em uma recente entrevista á AFP, João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras, ressaltou a mentalidade de Estêvão como um trunfo em sua busca por um milagre com o objetivo de se recuperar a tempo de disputar o Mundial.

"Se os médicos derem esperança [de jogar a Copa do Mundo], ele vai fazer de tudo para que isso aconteça", declarou Sampaio.

"Um fator crucial é a sua mentalidade. Ele tem uma confiança tremenda em si mesmo", acrescentou.

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