Trump pede que Irã aja com inteligência e chegue a um acordo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou o Irã, nesta terça-feira (5), a agir com inteligência e chegar a um acordo, acrescentando que não queria intervir e "matar pessoas".
"Deveriam fazer o que é inteligente, porque não queremos ir lá e matar pessoas. Nós realmente não queremos. (...) Não quero fazer isso, é muito difícil", disse Trump a jornalistas no Salão Oval, ao ser questionado sobre o Irã.
