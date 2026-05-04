Serviço Secreto dos EUA dispara contra homem armado perto da Casa Branca

Agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos atiraram em um homem armado no centro de Washington nesta segunda-feira (4), informaram as autoridades, o que provocou um breve confinamento de segurança na Casa Branca.

O incidente ocorreu perto do National Mall pouco depois de uma comitiva que transportava o vice-presidente JD Vance ter passado pela área, declarou Matthew Quinn, subdiretor do Serviço Secreto.

Quinn explicou que os disparos aconteceram depois que agentes identificaram um "indivíduo suspeito" que parecia portar uma arma de fogo.

O homem fugiu a pé depois que os agentes se aproximaram dele, sacou sua arma e abriu fogo, explicou o funcionário.

Agentes revidaram os tiros e feriram o suspeito, que foi levado ao hospital. Seu estado não foi informado de imediato.

Quinn disse aos jornalistas que não acreditava que o vice-presidente fosse o alvo intencional do episódio, e destacou que não podia especular se estava relacionado com as recentes tentativas de atentar contra a vida do presidente Donald Trump.

Segundo Quinn, um transeunte ficou levemente ferido no episódio.

O incidente ocorre pouco mais de uma semana depois de um homem armado ter tentado violar a segurança em um hotel de Washington onde Trump participava de um evento.

Cole Allen, de 31 anos, foi acusado de tentar assassinar o presidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cl/pnb/cr/cjc/ic/am