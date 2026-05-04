Petróleo sobe devido ao aumento das tensões no Estreito de Ormuz

Um clima de febrilidade soprou sobre os mercados nesta segunda-feira (4) após novos ataques no Golfo, o que provocou uma alta nos preços do petróleo e uma queda nos índices das bolsas.

Os Emirados Árabes Unidos acusaram nesta segunda-feira o Irã de ter atacado seu território com drones, os primeiros direcionados contra instalações civis em um país do Golfo em mais de um mês.

Esses ataques colocam em dúvida o frágil cessar-fogo em vigor desde 8 de abril entre os Estados Unidos e o Irã.

As notícias vindas do Oriente Médio "provocam nervosismo e volatilidade", avalia Andreas Lipkow, analista da CMC Markets, destacando que "o fluxo de informações continua sendo opaco".

Essas tensões ficaram claramente evidentes no mercado de petróleo: o barril de Brent do mar do Norte, referência internacional, saltou 5,80%, para 114,44 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, avançou 4,36%, para 106,42 dólares.

O terminal petrolífero de Fuyaira, uma das poucas vias de exportação de hidrocarbonetos do Golfo que ainda permanecem viáveis, foi atingido, segundo as autoridades emiradenses, provocando um incêndio.

"O fechamento prolongado do Estreito de Ormuz deixou o mercado mundial diante de um déficit de 10 milhões de barris por dia", afirmaram analistas da Eurasia Group.

Na Europa, a Bolsa de Paris fechou com queda acentuada de 1,71%, Frankfurt recuou 1,24% e Milão caiu 1,59%. A praça de Londres permaneceu fechada devido a um feriado no Reino Unido.

Em Nova York, o Dow Jones caiu 1,13%, o Nasdaq recuou 0,19% e o S&P 500 perdeu 0,41%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

emb-tmc/nth/mvl/cjc/am