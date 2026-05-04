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Amazon disponibiliza rede de logística para qualquer empresa

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Repórter
04/05/2026 19:17

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A Amazon anunciou, nesta segunda-feira (4), que está ampliando sua enorme rede de logística para qualquer empresa que queira usá-la.

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O novo serviço, denominado Amazon Supply Chain Services (ASCS), permite que as empresas paguem à Amazon para que esta se encarregue de levar os produtos das fábricas até a casa dos clientes. Isso inclui enviar mercadorias pelo mar, armazená-las em centros logísticos e entregar pacotes sete dias por semana.

Grandes nomes da indústria, como Procter & Gamble, 3M, Lands' End e American Eagle já o contrataram.

A Amazon comparou a iniciativa ao lançamento da Amazon Web Services, seu negócio de computação na nuvem, que começou como uma ferramenta interna criada pela empresa e que agora é um negócio gigantesco.

A gigante do comércio online aposta em poder fazer o mesmo com o envio e a logística.

A maior parte da capacidade logística da Amazon só estava disponível para as empresas, que vendiam produtos em seu site.

A medida põe a empresa em concorrência mais direta com gigantes do envio como FedEx, UPS e DHL.

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tu/arp/dw/jm/dga/mvv/am

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