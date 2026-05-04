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Roma goleia Fiorentina (4-0) e segue na briga por vaga na Champions

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Repórter
04/05/2026 19:05

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A Roma venceu com tranquilidade a Fiorentina por 4 a 0 nesta segunda-feira (4) e se colocou a um ponto do G4 do Campeonato Italiano, que marca a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

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Gianluca Mancini (13'), o brasileiro Wesley (17') e Mario Hermoso (34') encaminharam a vitória no primeiro tempo, antes de Niccolo Pisilli (58') fechar a goleada no Estádio Olímpico da capital para manter a pressão sobre a Juventus, quarta colocada na tabela.

A Roma, que ocupa a quinta posição com 64 pontos, visitará no próximo domingo o Parma (12º), enquanto o Como (6º, 62 pts) pega o rebaixado Hellas Verona (19º) no mesmo dia. A Juve (64 pts), por sua vez, vai à casa do Lecce (17º) no sábado.

O Napoli (2º, 70 pts) e o Milan (3º, 67 pts) são os outros integrantes do G4, além da Inter de Milão, já matematicamente campeã com três rodadas de antecedência.

Também nesta segunda-feira, o atacante holandês Tijjani Noslin marcou nos acréscimos o gol da vitória da Lazio (8ª) por 2 a 1 sobre a Cremonese (18ª), que se mantém em situação delicada na luta contra o rebaixamento.

--- Resultados da 35ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

  

   Sexta-feira, 1º de maio

   Pisa - Lecce                                   1 - 2

  

   Sábado, 2 de maio

   Udinese - Torino                               2 - 0

   Como - Napoli                                  0 - 0

   Atalanta - Genoa                               0 - 0

  

   Domingo, 3 de maio

   Bologna - Cagliari                             0 - 0

   Sassuolo - Milan                               2 - 0

   Juventus - Hellas Verona                       1 - 1

   Inter - Parma                                  2 - 0

  

   Segunda-feira, 4 de maio

   Cremonese - Lazio                              1 - 2

   Roma - Fiorentina                              4 - 0

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   82  35  26   4   5  82  31  51

    2. Napoli                  70  35  21   7   7  52  33  19

    3. Milan                   67  35  19  10   6  48  29  19

    4. Juventus                65  35  18  11   6  58  30  28

    5. Roma                    64  35  20   4  11  52  29  23

    6. Como                    62  35  17  11   7  59  28  31

    7. Atalanta                55  35  14  13   8  47  32  15

    8. Lazio                   51  35  13  12  10  39  34   5

    9. Bologna                 49  35  14   7  14  42  41   1

   10. Sassuolo                49  35  14   7  14  43  44  -1

   11. Udinese                 47  35  13   8  14  43  46  -3

   12. Parma                   42  35  10  12  13  25  42 -17

   13. Torino                  41  35  11   8  16  39  58 -19

   14. Genoa                   40  35  10  10  15  40  48  -8

   15. Cagliari                37  35   9  10  16  36  49 -13

   16. Fiorentina              37  35   8  13  14  38  49 -11

   17. Lecce                   32  35   8   8  19  24  47 -23

   18. Cremonese               28  35   6  10  19  27  53 -26

   19. Hellas Verona           20  35   3  11  21  24  57 -33

   20. Pisa                    18  35   2  12  21  25  63 -38

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