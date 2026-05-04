Roma goleia Fiorentina (4-0) e segue na briga por vaga na Champions

A Roma venceu com tranquilidade a Fiorentina por 4 a 0 nesta segunda-feira (4) e se colocou a um ponto do G4 do Campeonato Italiano, que marca a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

Gianluca Mancini (13'), o brasileiro Wesley (17') e Mario Hermoso (34') encaminharam a vitória no primeiro tempo, antes de Niccolo Pisilli (58') fechar a goleada no Estádio Olímpico da capital para manter a pressão sobre a Juventus, quarta colocada na tabela.

A Roma, que ocupa a quinta posição com 64 pontos, visitará no próximo domingo o Parma (12º), enquanto o Como (6º, 62 pts) pega o rebaixado Hellas Verona (19º) no mesmo dia. A Juve (64 pts), por sua vez, vai à casa do Lecce (17º) no sábado.

O Napoli (2º, 70 pts) e o Milan (3º, 67 pts) são os outros integrantes do G4, além da Inter de Milão, já matematicamente campeã com três rodadas de antecedência.

Também nesta segunda-feira, o atacante holandês Tijjani Noslin marcou nos acréscimos o gol da vitória da Lazio (8ª) por 2 a 1 sobre a Cremonese (18ª), que se mantém em situação delicada na luta contra o rebaixamento.

--- Resultados da 35ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

Sexta-feira, 1º de maio

Pisa - Lecce 1 - 2

Sábado, 2 de maio

Udinese - Torino 2 - 0

Como - Napoli 0 - 0

Atalanta - Genoa 0 - 0

Domingo, 3 de maio

Bologna - Cagliari 0 - 0

Sassuolo - Milan 2 - 0

Juventus - Hellas Verona 1 - 1

Inter - Parma 2 - 0

Segunda-feira, 4 de maio

Cremonese - Lazio 1 - 2

Roma - Fiorentina 4 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 82 35 26 4 5 82 31 51

2. Napoli 70 35 21 7 7 52 33 19

3. Milan 67 35 19 10 6 48 29 19

4. Juventus 65 35 18 11 6 58 30 28

5. Roma 64 35 20 4 11 52 29 23

6. Como 62 35 17 11 7 59 28 31

7. Atalanta 55 35 14 13 8 47 32 15

8. Lazio 51 35 13 12 10 39 34 5

9. Bologna 49 35 14 7 14 42 41 1

10. Sassuolo 49 35 14 7 14 43 44 -1

11. Udinese 47 35 13 8 14 43 46 -3

12. Parma 42 35 10 12 13 25 42 -17

13. Torino 41 35 11 8 16 39 58 -19

14. Genoa 40 35 10 10 15 40 48 -8

15. Cagliari 37 35 9 10 16 36 49 -13

16. Fiorentina 37 35 8 13 14 38 49 -11

17. Lecce 32 35 8 8 19 24 47 -23

18. Cremonese 28 35 6 10 19 27 53 -26

19. Hellas Verona 20 35 3 11 21 24 57 -33

20. Pisa 18 35 2 12 21 25 63 -38

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-iwd/pm/ag/cb/am