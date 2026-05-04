Sevilla vence Real Sociedad e sai da zona de rebaixamento no Espanhol

O Sevilla saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol ao vencer a Real Sociedad por 1 a 0 nesta segunda-feira (4).

Um gol aos cinco minutos do segundo tempo do experiente atacante chileno Alexis Sánchez foi o suficiente para garantir a vitória crucial na luta pela permanência na primeira divisão.

Com o resultado, o Sevilla sobe para a 17ª posição com 37 pontos e ultrapassa o Alavés (18º, 36 pts), que agora abre a zona de rebaixamento.

Faltando quatro rodadas para o fim do campeonato, o Sevilla enfrentará o Espanyol em casa no próximo sábado.

Depois, a equipe visita o Villarreal, recebe o Real Madrid e termina sua campanha como visitante contra o Celta de Vigo, no dia 24 de maio.

--- Resultados da 34ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

Sexta-feira, 1º de maio

Girona - Mallorca 0 - 1

Sábado, 2 de maio

Villarreal - Levante 5 - 1

Valencia - Atlético de Madrid 0 - 2

Alavés - Athletic Bilbao 2 - 4

Osasuna - Barcelona 1 - 2

Domingo, 3 de maio

Celta Vigo - Elche 3 - 1

Getafe - Rayo Vallecano 0 - 2

Betis - Real Oviedo 3 - 0

Espanyol - Real Madrid 0 - 2

Segunda-feira, 4 de maio

Sevilla - Real Sociedad 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 88 34 29 1 4 89 31 58

2. Real Madrid 77 34 24 5 5 70 31 39

3. Villarreal 68 34 21 5 8 64 39 25

4. Atlético de Madrid 63 34 19 6 9 58 37 21

5. Betis 53 34 13 14 7 52 41 11

6. Celta Vigo 47 34 12 11 11 48 44 4

7. Getafe 44 34 13 5 16 28 36 -8

8. Athletic Bilbao 44 34 13 5 16 40 50 -10

9. Real Sociedad 43 34 11 10 13 52 53 -1

10. Osasuna 42 34 11 9 14 40 42 -2

11. Rayo Vallecano 42 34 10 12 12 35 41 -6

12. Valencia 39 34 10 9 15 37 50 -13

13. Espanyol 39 34 10 9 15 37 51 -14

14. Elche 38 34 9 11 14 45 53 -8

15. Mallorca 38 34 10 8 16 42 51 -9

16. Girona 38 34 9 11 14 36 51 -15

17. Sevilla 37 34 10 7 17 41 55 -14

18. Alavés 36 34 9 9 16 40 53 -13

19. Levante 33 34 8 9 17 38 55 -17

20. Real Oviedo 28 34 6 10 18 26 54 -28

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