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Sevilla vence Real Sociedad e sai da zona de rebaixamento no Espanhol

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Repórter
04/05/2026 19:05

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O Sevilla saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol ao vencer a Real Sociedad por 1 a 0 nesta segunda-feira (4).

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Um gol aos cinco minutos do segundo tempo do experiente atacante chileno Alexis Sánchez foi o suficiente para garantir a vitória crucial na luta pela permanência na primeira divisão.

Com o resultado, o Sevilla sobe para a 17ª posição com 37 pontos e ultrapassa o Alavés (18º, 36 pts), que agora abre a zona de rebaixamento.

Faltando quatro rodadas para o fim do campeonato, o Sevilla enfrentará o Espanyol em casa no próximo sábado.

Depois, a equipe visita o Villarreal, recebe o Real Madrid e termina sua campanha como visitante contra o Celta de Vigo, no dia 24 de maio.

--- Resultados da 34ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

  

   Sexta-feira, 1º de maio

   Girona - Mallorca                              0 - 1

  

   Sábado, 2 de maio

   Villarreal - Levante                           5 - 1

   Valencia - Atlético de Madrid                  0 - 2

   Alavés - Athletic Bilbao                       2 - 4

   Osasuna - Barcelona                            1 - 2

  

   Domingo, 3 de maio

   Celta Vigo - Elche                             3 - 1

   Getafe - Rayo Vallecano                        0 - 2

   Betis - Real Oviedo                            3 - 0

   Espanyol - Real Madrid                         0 - 2

  

   Segunda-feira, 4 de maio

   Sevilla - Real Sociedad                        1 - 0

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               88  34  29   1   4  89  31  58

    2. Real Madrid             77  34  24   5   5  70  31  39

    3. Villarreal              68  34  21   5   8  64  39  25

    4. Atlético de Madrid      63  34  19   6   9  58  37  21

    5. Betis                   53  34  13  14   7  52  41  11

    6. Celta Vigo              47  34  12  11  11  48  44   4

    7. Getafe                  44  34  13   5  16  28  36  -8

    8. Athletic Bilbao         44  34  13   5  16  40  50 -10

    9. Real Sociedad           43  34  11  10  13  52  53  -1

   10. Osasuna                 42  34  11   9  14  40  42  -2

   11. Rayo Vallecano          42  34  10  12  12  35  41  -6

   12. Valencia                39  34  10   9  15  37  50 -13

   13. Espanyol                39  34  10   9  15  37  51 -14

   14. Elche                   38  34   9  11  14  45  53  -8

   15. Mallorca                38  34  10   8  16  42  51  -9

   16. Girona                  38  34   9  11  14  36  51 -15

   17. Sevilla                 37  34  10   7  17  41  55 -14

   18. Alavés                  36  34   9   9  16  40  53 -13

   19. Levante                 33  34   8   9  17  38  55 -17

   20. Real Oviedo             28  34   6  10  18  26  54 -28

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