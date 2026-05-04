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Wall Street fecha em baixa, lastreada pelo conflito no Oriente Médio

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AFP
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Repórter
04/05/2026 19:05

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A bolsa de Nova York fechou em queda nesta segunda-feira (4), pois o recrudescimento das tensões no Oriente Médio provocou uma onda de vendas em um mercado que tinha alcançado níveis máximos na semana passada, antes de novas publicações de resultados empresariais.

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O Dow Jones perdeu 1,13%, o Nasdaq recuou 0,19% e o S&P 500 cedeu 0,41%.

Para Patrick O'Hare, da Briefing.com, "o mercado estava claramente sobrecomprado no curto prazo e tinha que corrigir".

"Hoje, tivemos um bom catalisador com a disparada dos preços do petróleo ligado ao conflito no Estreito de Ormuz", acrescentou o analista à AFP.

Os Emirados Árabes Unidos acusaram o Irã de ter lançado ataques ao seu território com drones, os primeiros dirigidos a instalações civis em um país do Golfo há mais de um mês.

Estes põem em xeque o frágil cessar-fogo em vigor desde 8 de abril entre Estados Unidos e Irã.

Os dois beligerantes seguem confrontados pela questão da navegação no Estreito de Ormuz.

Segundo Washington, dois navios com bandeira americana conseguiram cruzar "com sucesso" esta passagem estratégica no primeiro dia de uma operação lançada por Donald Trump para desbloquear os navios presos em Ormuz, uma afirmação que foi desmentida pelo Irã.

"Os temores de uma nova escalada levam os operadores a se precipitarem sobre os instrumentos de cobertura frente à volatilidade", disse Jose Torres, da Interactive Brokers.

Este novo repique voltou a encarecer os preços do petróleo nesta segunda-feira e assim os custos de endividamento dos países.

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tmc/nth/mvl/dga/mvl/cjc/mvv/am

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