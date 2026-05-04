Santos abre sindicância sobre incidente entre Neymar e Robinho Jr.

O Santos informou nesta segunda-feira (4) que abriu uma sindicância sobre uma briga envolvendo Neymar e Robinho Júnior durante um treino da equipe.

Segundo a imprensa, Robinho Jr., considerado uma das maiores promessas do Peixe, acusou Neymar de "agressão" após o incidente, ocorrido no domingo, no CT Rei Pelé.

De acordo com o portal Globo Esporte, os representantes do jovem jogador de 18 anos notificaram o Santos e avaliam uma rescisão de contrato se a diretoria alvinegra não tomar medidas.

"Foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Jr. e Robson de Souza Jr (Robinho), durante o treino deste último domingo", anunciou o Santos em comunicado, sem dar maiores detalhes sobre o episódio.

Ainda segundo a imprensa, tudo começou depois que Robinho Jr., filho do ex-atacante Robinho, driblou Neymar durante a atividade. Irritado, o astro santista teria xingado e dado um tapa no jovem.

"O Departamento Jurídico do Clube está responsável pela condução da sindicância", acrescentou o Santos.

Nem Neymar, nem Robinho Jr. se pronunciaram sobre o caso.

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