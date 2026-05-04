'É um sonho ter a chance de disputar uma final de Champions', diz Arteta

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, disse nesta segunda-feira (4) que é um sonho para sua equipe ter a possibilidade de disputar uma final de Liga dos Campeões, na véspera do jogo de volta da semifinal contra o Atlético de Madrid.

"É um sonho para nós ter a chance amanhã de classificação para a final da Champions diante da nossa torcida, uma coisa que não vivemos há muitos anos. É algo especial", declarou Arteta em entrevista coletiva.

"Trabalhamos muito como clube, como equipe, para depois de 20 anos estarmos outra vez nesta posição", explicou o treinador espanhol.

Arteta elogiou seus jogadores, que "mostraram durante todo o ano que posso confiar neles, uma convicção que tenho pelo que vejo e sinto".

"Amanhã vai ser um jogo diferente, mas estamos preparados para jogar, para competir e, principalmente, para vencer", acrescentou.

Os meias Martin Odegaard e Kai Havertz, além do lateral Jurrien Timber, não treinaram na véspera da partida, e Arteta confirmou que apenas o defensor não terá condições de jogo.

Ao ser questionado sobre se a presença de Julián Álvarez no Atlético poderia mudar seus planos, o treinador do Arsenal observou: "A questão é que eu não posso controlar isso, então isso não pode me influenciar".

"Vamos nos adaptar, como sempre, e tentar levar a partida para uma direção que nos beneficie", concluiu Arteta.

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