Netflix anuncia estreia mundial nos cinemas de 'Nárnia' em 2027

A Netflix anunciou que vai lançar um filme globalmente nos cinemas quase dois meses antes de exibi-lo no streaming, algo inédito para a plataforma.

"Nárnia: O Sobrinho do Mago", dirigido por Greta Gerwig, será lançado nos cinemas em 12 de fevereiro, e chegará à plataforma em 2 de abril, informou a Netflix em um comunicado.

Inicialmente, a plataforma tinha previsto o lançamento da produção em IMAX em novembro deste ano, um mês antes de chegar no streaming.

Netflix, cujo modelo de negócios se baseia na reprodução contínua em casa, levou para o cinema alguns de seus filmes.

No ano passado, o filme "Guerreira do K-pop", que conquistou dois Oscars, chegou a liderar a bilheteria nos EUA dois meses depois de estrear na plataforma.

Em meio às preocupações no setor geradas por seu interesse em adquirir a Warner Bros. Discovery, o diretor-executivo da Netflix, Ted Sarandos, disse que está disposto a respeitar a janela de exibição de 45 dias que o estúdio costuma seguir.

Em março, já fora da negociação, Sarandos se reuniu com representantes do maior sindicato de distribuidores de cinema do mundo, um gesto aplaudido pelo setor que quer mais filmes e por mais tempo em suas salas de exibição.

Embora nenhum acordo tenha sido fechado, a reunião foi considerada "construtiva" pelo sindicato.

"Nárnia: O Sobrinho do Mago" é uma adaptação do romance "O sobrinho do Mago", de C.S. Lewis, publicado originalmente em 1955.

Gerwig, que dirigiu o bem-sucedido "Barbie" e "Adoráveis Mulheres", entre outros títulos, comemorou a decisão da gigante do streaming.

"Trabalhar com a Netflix para dar vida a este filme foi extraordinário", disse a diretora em um comunicado conjunto.

"Não vejo a hora de as pessoas assistirem ao filme nos cinemas em 12 de fevereiro e na Netflix em 2 de abril", acrescentou.

Os jovens David McKenna ("O Senhor das Moscas") e Beatrice Campbell encabeçam o elenco do filme, no qual também atuam Emma Mackey, Carey Mulligan, Daniel Craig e Meryl Streep.

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