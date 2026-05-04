Bolsonaro deixa hospital após cirurgia e retorna à prisão domiciliar

O ex-presidente Jair Bolsonaro saiu nesta segunda-feira (4) do hospital particular de Brasília onde foi operado de um ombro e retornou para sua residência onde cumpre prisão domiciliar, informou à AFP um de seus médicos.

Bolsonaro (PL) "deixou o hospital", disse o ortopedista Alexandre Firmino, que integra a equipe que o atendeu.

O ex-presidente, de 71 anos, foi submetido na sexta-feira a uma artroscopia de reparação de tendões no ombro direito, que transcorreu sem complicações, informou a equipe médica em entrevista coletiva.

A intervenção foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a pedido da defesa do ex-presidente, que alegava "dores recorrentes" nessa articulação.

Bolsonaro foi condenado no ano passado a 27 anos de prisão por tentar se perpetuar no poder após sua derrota eleitoral para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022.

A autorização para cumprir pena em casa foi concedida por Moraes por razões "humanitárias", após uma hospitalização de duas semanas em março para tratar uma broncopneumonia.

Nos últimos anos, Bolsonaro passou por diversas cirurgias, relacionadas às sequelas da facada que recebeu no abdômen durante um comício de campanha em 2018.

Na semana passada, o Congresso abriu o caminho para uma redução de sua pena, ao derrubar o veto de Lula ao projeto de lei da Dosimetria que modifica a forma de calcular o tempo de prisão.

Em dezembro, o ex-presidente designou seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de 45 anos, como seu herdeiro político para disputar as eleições presidenciais em outubro, nas quais deverá concorrer contra Lula, de 80 anos.

As últimas pesquisas situam os dois candidatos em empate técnico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ll/ffb/dga/rpr/am