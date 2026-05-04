'El Chapo' pede às autoridades dos EUA sua transferência para o México

O ex-chefe do narcotráfico mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán enviou cartas às autoridades judiciais americanas para pedir sua transferência para o país onde nasceu, por considerar que seu julgamento foi irregular e sua condenação à prisão perpétua, "cruel".

Extraditado em 2017, após duas fugas de prisões mexicanas, Chapo cumpre pena nos Estados Unidos, em uma prisão de segurança máxima do estado do Colorado.

A AFP teve acesso a três cartas escritas a mão pelo cofundador do Cartel de Sinaloa, registradas no sistema de informação judicial federal nesta segunda-feira.

"Esta é uma carta cortês sobre (...) as evidências, que não foram provadas", explica Chapo em um inglês com erros gramaticais e de sintaxe.

Ele pede na carta, dirigida ao tribunal do distrito leste de Nova York, que seja reconhecido seu "direito de voltar" ao seu país, sem deixar claro se o pedido é para cumprir o restante da pena no México.

Em outra carta, datada de 20 de abril, Chapo se queixa de ter solicitado, sem sucesso, os documentos que levaram à sua condenação.

Esses documentos "não provarão meu castigo cruel", acrescenta. "O veredicto do meu julgamento não foi justo", afirma ele, que aponta que está aguardando há três anos uma apelação.

Joaquín Guzmán invoca também a proteção "da primeira à quinta emenda" da Constituição dos Estados Unidos.

O narcotraficante já se queixou em várias ocasiões, por meio de cartas manuscritas, das condições de seu encarceramento, do isolamento e da falta de visitas da família.

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