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Zelensky diz que Ucrânia vai cumprir trégua própria com Rússia em 5 e 6 de maio

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AFP
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Repórter
04/05/2026 16:36

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A Ucrânia cumprirá sua própria trégua com a Rússia em 5 e 6 de maio, disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nesta segunda-feira (4), depois que Moscou decretou uma trégua unilateral com Kiev nos dias 8 e 9 de maio.

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Zelensky explicou, em mensagem no X, que não tinha recebido nenhuma solicitação "sobre as modalidades de uma cessação das hostilidades" e anunciou "um cessar-fogo a partir da 0h da noite de 5 para 6 de maio".

Pouco antes, o Ministério da Defesa russo tinha declarado uma trégua unilateral em 8 e 9 de maio por ocasião das celebrações do fim da Segunda Guerra Mundial, e ameaçou com "um ataque maciço com mísseis" contra Kiev se não a respeitar.

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bur-cad/rmb/dbh/jvb/dbh/mvv/rpr

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