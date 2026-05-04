Suásticas aparecem pintadas em centros judaicos e sinagogas de Nova York

Grafites antissemitas, incluindo suásticas, foram encontrados em centros judaicos, sinagogas e residências particulares de Nova York, confirmaram nesta segunda-feira (4) a polícia e uma autoridade da prefeitura.

O incidente é o caso mais recente de vandalismo antissemita contra a comunidade judaica de Nova York. Antes, pichações foram encontradas em parques infantis, locais de culto e no metrô.

Um muro em frente ao Centro Judaico do bairro de Rego Park, no distrito do Queens, foi pintado com uma suástica e as palavras "heil Hitler", segundo imagens publicadas nas redes sociais.

Uma porta-voz da polícia confirmou à AFP que "em vários lugares foram desenhadas suásticas com tinta spray". Ela acrescentou que não havia presos e que a investigação continua em andamento.

"Várias sinagogas e residências particulares no Queens foram vandalizadas durante a noite com suásticas e outros grafites antissemitas", escreveu nas redes sociais Julie Menin, presidente do Conselho Municipal de Nova York.

"Os grafites serão removidos assim que a investigação for concluída. Dado o aumento do antissemitismo aqui e em todo o mundo, sempre defenderemos nossa comunidade judaica e combateremos o ódio".

O prefeito esquerdista de Nova York, Zohran Mamdani, que chamou Israel de "regime de apartheid", foi acusado por alguns judeus de incentivar o antissemitismo com sua política. Ele nega essas acusações.

Os incidentes antissemitas aumentaram 182% entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026, segundo dados recentes da polícia de Nova York. A cidade abriga a maior comunidade judaica fora de Israel.

Mamdani prometeu "permanecer firme ao lado de nossos vizinhos judeus para erradicar o flagelo do antissemitismo de nossa cidade".

Cerca de 82% dos eleitores judeus - incluindo dois terços que votaram em Mamdani - expressaram preocupação com o "aumento do antissemitismo na cidade", segundo uma nova pesquisa do grupo Jewish Majority.

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