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Rússia ameaça 'ataque massivo' contra Kiev caso Ucrânia rompa trégua ordenada por Putin

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Repórter
04/05/2026 14:59

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A Rússia ameaçou, nesta segunda-feira (4), lançar um "ataque massivo com mísseis" contra Kiev caso a Ucrânia viole o cessar-fogo unilateral de 8 e 9 de maio, decretado pelo presidente Vladimir Putin para marcar as comemorações do fim da Segunda Guerra Mundial. 

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"Se o regime de Kiev tentar implementar seus planos criminosos para interromper a celebração do 81º aniversário da vitória na Grande Guerra patriótica, as forças armadas russas lançarão, em retaliação, um ataque massivo com mísseis contra o centro de Kiev", afirmou o Ministério da Defesa russo em um comunicado divulgado no serviço de mensagens MAX, apoiado pelo Kremlin.

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bur/rmb/dbh/jvb/dbh/aa

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