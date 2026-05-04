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Rússia declara cessar-fogo unilateral com Ucrânia entre 8 e 9 de maio

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AFP
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Repórter
04/05/2026 14:48

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O Exército russo fará um cessar-fogo unilateral com a Ucrânia entre 8 e 9 de maio, coincidindo com as celebrações em Moscou da vitória soviética sobre a Alemanha nazista, anunciou o Ministério da Defesa russo nesta segunda-feira (4).

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"De acordo com a decisão do comandante supremo das Forças Armadas da Rússia, Vladimir Putin, foi declarado um cessar-fogo para os dias 8 e 9 de maio de 2026", afirmou o ministério no aplicativo de mensagens russo MAX.

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bur/rmb/dbh/erl/aa/jc

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