Rússia declara cessar-fogo unilateral com Ucrânia entre 8 e 9 de maio

O Exército russo fará um cessar-fogo unilateral com a Ucrânia entre 8 e 9 de maio, coincidindo com as celebrações em Moscou da vitória soviética sobre a Alemanha nazista, anunciou o Ministério da Defesa russo nesta segunda-feira (4).

"De acordo com a decisão do comandante supremo das Forças Armadas da Rússia, Vladimir Putin, foi declarado um cessar-fogo para os dias 8 e 9 de maio de 2026", afirmou o ministério no aplicativo de mensagens russo MAX.

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