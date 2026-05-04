Irã nega que EUA tenha afundado seis embarcações iranianas
O Irã negou, nesta segunda-feira (4), que os Estados Unidos tenham afundado várias embarcações iranianas, informou a televisão estatal.
"A alegação dos Estados Unidos de que afundaram vários navios de guerra iranianos é falsa", afirmou um comandante militar iraniano, citado pela televisão estatal.
O almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central dos EUA (Centcom), que supervisiona as operações americanas no Oriente Médio, declarou nesta segunda-feira que as forças americanas destruíram seis navios iranianos e interceptaram mísseis e drones lançados por Teerã contra navios da Marinha e embarcações comerciais.
