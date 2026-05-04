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EUA destruiu seis embarcações iranianas que ameaçavam navios mercantes

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AFP
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Repórter
04/05/2026 14:24

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Forças americanas destruíram seis embarcações iranianas e derrubaram mísseis e drones disparados por tropas de Teerã contra navios comerciais e embarcações da Marinha dos Estados Unidos, afirmou nesta segunda-feira (4) um almirante americano. 

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Helicópteros Apache e Seahawk americanos atingiram "seis pequenas embarcações iranianas que ameaçavam a navegação comercial", declarou a jornalistas o almirante Brad Cooper, chefe do comando responsável pelas operações americanas no Oriente Médio (Centcom). 

As forças americanas também "neutralizaram de maneira eficaz" todos os "mísseis e drones que foram lançados tanto contra nós quanto contra os navios mercantes", disse Cooper.

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wd/msp/ad/nn/jc/aa

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