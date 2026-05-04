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Chelsea perde em casa para Nottingham Forest e segue em queda livre no Inglês

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Repórter
04/05/2026 14:24

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O Chelsea perdeu para o Nottingham Forest por 3 a 1 nesta segunda-feira (4), em Stamford Bridge, e sofreu sua sexta derrota consecutiva no Campeonato Inglês, algo que não acontecia desde novembro de 1993.

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O resultado também acaba com as esperanças dos 'Blues' de se classificarem para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

A equipe ocupa a nona colocação com 48 pontos, dez a menos que o Aston Villa, que fecha o Top 5, faltando três rodadas para o fim do campeonato.

Mas o time londrino ainda tem chances de encerrar a temporada com um título, na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, no dia 16 de maio.

Por sua vez, o Forest (16º, 42 pts) dá um grande passo na luta pela permanência na elite ao abrir seis pontos de vantagem sobre o West Ham (18º, 36 pts), primeiro time da zona de rebaixamento.

Jogando em casa, os 'Blues' já perdiam por 2 a 0 com 15 minutos de bola rolando, depois que Taiwo Awoniyi (2') e o brasileiro Igor Jesus (15' de pênalti) marcaram para os visitantes.

O Chelsea ainda foi para intervalo sem conseguir descontar na cobrança de pênalti de Cole Palmer, que o goleiro Matz Sels defendeu nos acréscimos do primeiro tempo (45'+10).

Na segunda etapa, Awoniyi (52') fez o terceiro do Forest, que agora pode voltar as atenções para o jogo de volta da semifinal da Liga Europa contra o Aston Villa (vitória por 1 a 0 na ida), na próxima quinta-feira.

Nos acréscimos (90'+3), o brasileiro João Pedro marcou um golaço de voleio e diminuiu para o Chelsea, que nas últimas três rodadas vai enfrentar Liverpool, Tottenham e Sunderland.

O jogo em Stamford Bridge também foi marcado por choques de cabeça entre jogadores.

No final do primeiro tempo, o jovem meia do Chelsea Jesse Derry, de 18 anos, ficou desacordado depois de uma disputa de bola pelo alto com o lateral-direito Zach Abbot.

O jogo ficou paralisado por cerca de dez minutos para Derry receber atendimento médico, e os dois jogadores tiveram que ser substituídos.

No segundo tempo, foi a vez do meia do Forest Morgan Gibbs-White se chocar com o goleiro Robert Sánchez. Os dois sofreram cortes na cabeça e também tiveram que abandonar a partida.

--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 1º de maio

   Leeds - Burnley                                3 - 1

  

   Sábado, 2 de maio

   Newcastle - Brighton                           3 - 1

   Brentford - West Ham                           3 - 0

   Wolverhampton - Sunderland                     1 - 1

   Arsenal - Fulham                               3 - 0

  

   Domingo, 3 de maio

   Bournemouth - Crystal Palace                   3 - 0

   Manchester United - Liverpool                  3 - 2

   Aston Villa - Tottenham                        1 - 2

  

   Segunda-feira, 4 de maio

   Chelsea - Nottingham                           1 - 3

   (16h00) Everton - Manchester City                   

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 76  35  23   7   5  67  26  41

    2. Manchester City         70  33  21   7   5  66  29  37

    3. Manchester United       64  35  18  10   7  63  48  15

    4. Liverpool               58  35  17   7  11  59  47  12

    5. Aston Villa             58  35  17   7  11  48  44   4

    6. Bournemouth             52  35  12  16   7  55  52   3

    7. Brentford               51  35  14   9  12  52  46   6

    8. Brighton                50  35  13  11  11  49  42   7

    9. Chelsea                 48  35  13   9  13  54  48   6

   10. Fulham                  48  35  14   6  15  44  49  -5

   11. Everton                 47  34  13   8  13  41  41   0

   12. Sunderland              47  35  12  11  12  37  46  -9

   13. Newcastle               45  35  13   6  16  49  51  -2

   14. Leeds                   43  35  10  13  12  47  52  -5

   15. Crystal Palace          43  34  11  10  13  36  42  -6

   16. Nottingham              42  35  11   9  15  44  46  -2

   17. Tottenham               37  35   9  10  16  45  54  -9

   18. West Ham                36  35   9   9  17  42  61 -19

   19. Burnley                 20  35   4   8  23  35  71 -36

   20. Wolverhampton           18  35   3   9  23  25  63 -38

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