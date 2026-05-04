Mãe que manteve filha trancada por sete anos na Alemanha recebe pena de prisão

AFP
AFP
04/05/2026 13:38

Um tribunal alemão determinou, nesta segunda-feira (4), penas de prisão contra a mãe e os avós de uma menina que passou sete anos trancada, sem receber educação nem cuidados médicos.

A menina, que agora tem 11 anos, permaneceu reclusa na casa dos avós na localidade de Attendorn, no oeste da Alemanha, antes de ser libertada em setembro de 2022. O isolamento lhe causou graves problemas de desenvolvimento.

Segundo o Ministério Público, a mãe inventou uma história para ocultar os fatos. Disse que havia se mudado para a Itália com a filha e rompeu o contato com o pai da menor.

Os avós foram cúmplices. Faziam compras e mentiam dizendo que a menina estava na Itália.

A mãe foi declarada culpada de sequestro, subtração de menor e maus-tratos de vulnerável, crimes pelos quais foi condenada a cinco anos de prisão, informou uma porta-voz do Tribunal de Siegen. 

A avó foi condenada a dois anos de prisão com suspensão da pena pelos mesmos crimes e seu marido a um ano e três meses, com suspensão da pena, por "participação", acrescentou o tribunal.

