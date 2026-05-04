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Ferland Mendy sofre nova lesão e volta a ser desfalque no Real Madrid

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AFP
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Repórter
04/05/2026 13:16

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O lateral-esquerdo francês Ferland Mendy, que conviveu com problemas físicos nas últimas três temporadas, sofreu uma lesão muscular e novamente será desfalque no Real Madrid, anunciou o clube nesta segunda-feira (4).

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Em comunicado, a diretoria merengue explicou que Mendy teve uma lesão no tendão reto femoral da coxa direita, mas não informou o tempo de recuperação.

Segundo a imprensa espanhola, no entanto, o jogador deve ficar vários meses afastado e, inclusive, poderá passar por cirurgia.

Mendy teve que ser substituído aos 14 minutos do primeiro na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Espanyol, no domingo, pela 34ª rodada da LaLiga.

O lateral francês de 30 anos, que disputou apenas quatro jogos completos nesta temporada, havia acabado de recuperar a titularidade após meses sem conseguir ter uma sequência devido a questões físicas.

Esta é a vigésima lesão de Mendy desde que chegou ao Real Madrid, em 2019. De lá para cá, ele desfalcou a equipe em 129 jogos, de acordo com o portal especializado Transfermarkt.

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ati-gr/mcd/cb/aa

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