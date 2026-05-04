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ONG israelense denuncia 'maus-tratos' sofridos por ativistas da flotilha na prisão

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AFP
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Repórter
04/05/2026 12:06

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A ONG israelense Adalah, que visitou nesta segunda-feira (4) os ativistas brasileiro, Thiago Ávila, e palestino-espanhol, Saif Abu Keshek, que participam de uma flotilha para Gaza, detidos em uma prisão de Israel, denunciou os "maus-tratos" que eles teriam sofrido.

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A ONG afirmou que ambos teriam sido submetidos a "interrogatórios de até oito horas" seguidas, que foram instalados em celas permanentemente iluminadas e obrigados a ir de um lugar a outro com os olhos vendados, inclusive durante consultas médicas.

Eles também teriam sido ameaçados de morte ou de "passar 100 dias na prisão", segundo a Adalah.

A flotilha, composta por mais de 50 embarcações, partiu da França, da Espanha e da Itália com o objetivo de romper o bloqueio israelense a Gaza e levar suprimentos ao devastado território palestino.

As forças israelenses interceptaram as embarcações em águas internacionais ao largo da costa da Grécia na madrugada de quinta-feira.

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mdh/apz/jvb/ahg/lm/aa

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