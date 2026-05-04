Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Federação vence ação sobre dupla nacionalidade de jogadores e evita caos no futebol holandês

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/05/2026 11:54

compartilhe

SIGA

A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) venceu nesta segunda-feira (4) a disputa judicial iniciada pelo NAC Breda, penúltimo colocado da Eredivisie, referente aos jogadores com dupla nacionalidade, que poderia obrigar a entidade a repetir até 133 jogos de seus campeonatos nacionais caso a Justiça decidisse a favor do clube.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O NAC, que está na zona de rebaixamento faltando quatro rodadas para o final da primeira divisão, queria refazer o jogo em que foi derrotado por 6 a 0 pelo Go Ahead Eagles, disputado em março, alegando que o adversário havia escalado o lateral Dean Jamesm, nascido nos Países Baixos, mas que em 2025 optou por defender a seleção da Indonésia.

Segundo os advogados do clube, qualquer jogador que abre mão da cidadania holandesa se torna um estrangeiro e, consequentemente, precisa de um visto de trabalho para exercer sua profissão no país.

A Justiça, no entanto, não acolheu o argumento: "O interesse do NAC em repetir um jogo não prevalece automaticamente sobre o interesse da KNVB em evitar problemas potencialmente graves relacionados à conclusão da Eredivisie", decidiu o juiz da cidade de Utrecht que conduziu o caso.

Um precedente jurídico favorável ao NAC Breda poderia ter levado outros clubes a seguir o mesmo caminho.

"Isso nos levaria ao caos", advertiu Marianne van Leeuwen, diretora de futebol profissional da KNVB.

Na Eredivisie, como também na segunda divisão e na liga feminina, muitos jogadores nascidos nos Países Baixos jogam por outras seleções, como Suriname, Curaçao e Indonésia, antigas colônias holandesas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bnl/bdx/mcd/jvb/cb-jc

Tópicos relacionados:

fbl justica ned

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay