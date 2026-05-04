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Navio sul-coreano sofre 'explosão' e 'incêndio' no Estreito de Ormuz

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Repórter
04/05/2026 11:42

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Um navio sul-coreano sofreu uma explosão seguida de um incêndio no Estreito de Ormuz nesta segunda-feira (4), anunciou o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul, que não informou sobre vítimas a bordo.

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sjh-mjw/thm/jmo/erl/jvb/aa

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