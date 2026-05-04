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Rubio discutirá no Vaticano a situação no Oriente Médio e na América Latina

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AFP
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Repórter
04/05/2026 11:06

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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, visitará o Vaticano esta semana para discutir a situação no Oriente Médio e na América Latina, anunciou o Departamento de Estado nesta segunda-feira (4). 

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O Vaticano havia anunciado anteriormente que Rubio se reuniria em particular com o papa na quinta-feira, e uma fonte italiana disse à AFP que ele também se reuniria com autoridades italianas e que solicitou uma reunião com a primeira-ministra, Giorgia Meloni. 

Em um breve comunicado, o Departamento de Estado confirmou que Rubio estará em Roma entre quarta e sexta-feira. 

"O secretário Rubio se reunirá com líderes da Santa Sé para discutir a situação no Oriente Médio e os interesses mútuos no Hemisfério Ocidental (América Latina)", disse o Departamento de Estado.

"As reuniões com seus homólogos italianos se concentrarão em interesses de segurança compartilhados e alinhamento estratégico", acrescentou o comunicado. 

A visita de Rubio, um católico devoto que frequenta a missa regularmente, ocorre após Trump criticar o papa Leão XIV, o primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos. 

Trump chamou o papa, que pediu paz no Oriente Médio, de "fraco no combate ao crime e péssimo em política externa".

O papa também se manifestou contra a ampla repressão à imigração promovida por Trump. 

O Vaticano desempenha há muito tempo um papel diplomático ativo em Cuba, onde Rubio, um cubano-americano, liderou os esforços do governo Trump para aumentar a pressão sobre o governo comunista. 

Mesmo antes dos ataques de Trump ao papa, pesquisas realizadas em março e abril já mostravam uma crescente desaprovação a Trump entre os católicos americanos.

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jz-sct/nn/aa

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