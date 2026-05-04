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Irã lançou mísseis de advertência perto de destróieres americanos em Ormuz (TV estatal)

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AFP
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Repórter
04/05/2026 10:54

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A Marinha iraniana lançou mísseis de cruzeiro, foguetes e drones de combate perto de destróieres dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz nesta segunda-feira (4), informou a televisão estatal. 

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O Comando Central do Exército dos Estados Unidos havia anunciado pouco antes a entrada de destróieres no Golfo, após a operação anunciada pelo presidente Donald Trump para ajudar os navios retidos na região.

A televisão iraniana afirmou que "os destróieres sionistas americanos ignoraram a advertência inicial", motivo pelo qual "a Marinha efetuou um disparo de advertência, lançando mísseis de cruzeiro, foguetes e drones de combate ao redor dos navios inimigos agressores".

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bur/jsa/dcp/jvb/dbh/fp/aa

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