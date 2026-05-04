Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Destróieres americanos entram no Golfo como parte de missão para escoltar navios

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/05/2026 10:42

compartilhe

SIGA

Destróieres americanos com lançadores de mísseis entraram no Golfo como parte de uma missão destinada a escoltar navios mercantes pelo Estreito de Ormuz, informou o Exército dos Estados Unidos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os navios militares "estão operando atualmente no Golfo Pérsico, após atravessarem o Estreito de Ormuz em apoio ao Projeto Liberdade", afirmou o Comando Central dos Estados Unidos na rede social X, em referência à operação de escolta anunciada pelo presidente Donald Trump no domingo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

wd/msp/dga/nn/fp/aa

Tópicos relacionados:

comercio eua guerra ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay