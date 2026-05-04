Hezbollah condena os constantes ataques de Israel em meio à trégua

AFP
AFP
04/05/2026 10:30

O líder do grupo pró-Irã libanês Hezbollah, Naim Qasem, condenou as operações israelenses no Líbano nesta segunda-feira (4), apesar do cessar-fogo, e reiterou sua rejeição a negociações diretas entre Israel e seu país. 

Israel continua bombardeando e demolindo prédios no Líbano e impede que moradores retornem às suas casas, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em 17 de abril e foi prorrogado após duas rodadas de negociações entre o Líbano e Israel em Washington. 

"Não há cessar-fogo no Líbano, mas sim uma contínua agressão israelense-americana", declarou Qasem em um discurso escrito transmitido pelo Al Manar, canal afiliado ao grupo islamista.

"O Líbano é vítima de agressão e precisa de garantias de segurança e soberania por parte de Israel", acrescentou. 

Qasem criticou a diplomacia libanesa, que, segundo ele, deixa o país "sob tutela", e defendeu, em vez disso, "negociações indiretas" com Israel. 

lar/sno/tq/ahg/jvb/aa

