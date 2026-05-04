Cabo Verde impede desembarque de passageiros de cruzeiro com possível foco de hantavírus

Um cruzeiro, com um possível foco de hantavírus, não foi autorizado a atracar no porto da Praia, a capital de Cabo Verde, e os passageiros não poderão desembarcar como uma medida para "proteger a população de Cabo Verde", informaram as autoridades de saúde do país.

"Em coordenação com outras autoridades (...), não foi concedida ao navio autorização para atracar no porto de Praia", declarou a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, à emissora pública Rádio de Cabo Verde.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou no domingo três mortes vinculadas ao possível foco de infecção por hantavírus, uma doença que pode provocar uma síndrome respiratória aguda, em um cruzeiro no Atlântico. O navio, o MV Hondius, viajava entre Ushuaia, na Argentina, e o arquipélago de Cabo Verde.

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