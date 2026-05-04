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Emirados Árabes Unidos afirmam que Irã disparou drones contra petroleiro no Estreito de Ormuz

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AFP
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Repórter
04/05/2026 09:06

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Os Emirados Árabes Unidos afirmaram nesta segunda-feira (4) que o Irã lançou dois drones contra um petroleiro que pertence à companhia nacional do país, ADNOC, no Estreito de Ormuz e condenaram o ataque. 

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"Apontar contra a navegação comercial e utilizar o Estreito de Ormuz como meio de coerção econômica ou de chantagem constitui um ato de pirataria por parte do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica", afirmou o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados. O ataque não deixou feridos.

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ml/pb/pc/fp

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