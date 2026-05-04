Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Alex Ligertwood, ex-vocalista da banda de Santana, morre aos 79 anos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/05/2026 08:45

compartilhe

SIGA

O músico e cantor escocês Alex Ligertwood, conhecido sobretudo por ser o vocalista da banda de rock Santana, morreu aos 79 anos, informou sua esposa nesta segunda-feira (4). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"É com grande tristeza que anuncio o falecimento do meu querido Alex Ligertwood, meu marido durante 25 anos", escreveu Shawn Brogan nas redes sociais. 

O cantor morreu enquanto dormia, duas semanas depois de fazer seu último show, acrescentou. 

"Ele emocionou tantas pessoas com sua voz extraordinária. Ele era puro coração e alma", completou. 

Nascido em Glasgow, Ligertwood teve uma carreira de mais de seis décadas. 

Ele foi o vocalista principal de Santana, banda fundada pelo guitarrista Carlos Santana em 1966, de forma intermitente entre 1979 e 1994. 

Trabalhou com a banda em álbuns como "Marathon", de 1979, "Zebop!", de 1981, e "Sacred Fire: Live In South America", lançado em 1993.

Desde então, se apresentou com a banda tributo alemã The Magic Of Santana, assim como com Senate, Jeff Beck Group e Average White Band.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

adm/har/pb/ahg/fp/lm

Tópicos relacionados:

gente morte musica santana

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay