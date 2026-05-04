EUA negam que um de seus navios tenha sido atingido por ataque em Ormuz
compartilheSIGA
As Forças Armadas dos Estados Unidos negaram nesta segunda-feira (4) que um de seus navios tenha sido atingido por um ataque no Estreito de Ormuz, como informou uma agência iraniana de notícias, no momento em que embarcações americanas escoltam navios bloqueados no Golfo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Nenhum navio da Marinha dos Estados Unidos foi atacado. As forças americanas apoiam o Projeto Liberdade e mantêm um bloqueio aos portos iranianos", escreveu na rede social X o Comando Central, responsável pelas operações militares no Oriente Médio.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-dla/pno/msp/pbt/nn/pb/fp