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Irã lança mísseis contra fragata americana no Estreito de Ormuz

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Repórter
04/05/2026 08:09

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O Irã lançou dois mísseis nesta segunda-feira (4) contra uma fragata da Marinha dos Estados Unidos que se aproximava do Estreito de Ormuz, praticamente bloqueado à navegação desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, afirmou a agência iraniana de notícias Fars. 

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"A fragata, que navegava nesta segunda-feira no Estreito de Ormuz em violação às regras de navegação e de segurança marítima nas imediações do (porto de) Yask, foi alvo de um ataque de mísseis após ter ignorado um aviso da Marinha iraniana", afirmou a agência Fars sem citar suas fontes, uma informação ainda sem confirmação oficial. 

O presidente Donald Trump afirmou no domingo que os Estados Unidos conduzirão "com total segurança" os navios de terceiros países bloqueados no estreito, por onde antes da guerra transitavam 20% dos hidrocarbonetos consumidos no mundo.

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bur/anb/pc/pb/fp

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