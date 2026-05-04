França multa laboratórios farmacêuticos por publicidade contra obesidade

As autoridades francesas anunciaram nesta segunda-feira (4) a aplicação de uma multa de 2 milhões de euros (2,34 milhões de dólares, 11,6 milhões de reais) contra os laboratórios farmacêuticos Novo Nordisk e Eli Lilly após a divulgação de publicidade sobre a obesidade.

A Agência Nacional para a Segurança de Medicamentos (ANSM), organismo público responsável por avaliar os riscos e a eficácia dos produtos farmacêuticos na França, centrou sua decisão na publicidade veiculada ao grande público nas redes sociais, em outdoors, na imprensa, entre outros meios.

As campanhas podem "induzir a opinião pública ao erro em um contexto marcado por forte midiatização e uso indevido crescente dos análogos do GLP-1 (aGLP-1), em particular com fins de perda de peso por motivos estéticos", ressaltou a agência.

A autoridade de saúde determinou uma multa de 1,78 milhão de euros ao laboratório Novo Nordisk France devido aos anúncios sobre seus medicamentos Saxenda e Wegovy, usados no tratamento da obesidade.

A ANSM também multou a Eli Lilly France em 108.766 euros por uma campanha publicitária de seu medicamento contra a obesidade, Mounjaro.

A legislação francesa proíbe a publicidade de medicamentos que exigem receita médica obrigatória, recordou o organismo.

A Novo Nordisk France indicou à AFP que "rejeita de modo veemente" a decisão do organismo e que estuda a possibilidade de apresentar recurso.

A Eli Lilly France disse que tomou conhecimento da decisão e considerou que sua campanha de conscientização veiculada em abril de 2025 estava "de acordo com a norma aplicável às comunicações relativas à saúde humana".

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