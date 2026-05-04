Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

GameStop apresenta oferta de US$ 55,5 bilhões pelo eBay

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/05/2026 06:14

compartilhe

SIGA

A rede americana de lojas de jogos eletrônicos GameStop apresentou uma oferta de aquisição de 55,5 bilhões de dólares (275 bilhões de reais) pelo site de compras pela internet eBay, informou a empresa em um comunicado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A empresa revelou que vem adquirindo progressivamente, desde 4 de fevereiro, ações do portal de vendas e que atualmente possui uma participação de quase 5% do seu capital. 

A GameStop oferece 125 dólares por ação, o que representa uma valorização de 46% sobre o preço médio da ação desde que iniciou as suas compras.

"O eBay deveria valer — e valerá — muito mais dinheiro", declarou o CEO da GameStop, Ryan Cohen, em uma entrevista ao Wall Street Journal.

"Estou pensando em transformar o eBay em algo que valha centenas de bilhões de dólares", afirmou. "Poderia ser um concorrente legítimo da Amazon".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

elm/mjf/mlm/cr/vel/mas/fp

Tópicos relacionados:

comercio empresas eua gamestop internet lazer

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay