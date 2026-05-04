GameStop apresenta oferta de US$ 55,5 bilhões pelo eBay

A rede americana de lojas de jogos eletrônicos GameStop apresentou uma oferta de aquisição de 55,5 bilhões de dólares (275 bilhões de reais) pelo site de compras pela internet eBay, informou a empresa em um comunicado.

A empresa revelou que vem adquirindo progressivamente, desde 4 de fevereiro, ações do portal de vendas e que atualmente possui uma participação de quase 5% do seu capital.

A GameStop oferece 125 dólares por ação, o que representa uma valorização de 46% sobre o preço médio da ação desde que iniciou as suas compras.

"O eBay deveria valer — e valerá — muito mais dinheiro", declarou o CEO da GameStop, Ryan Cohen, em uma entrevista ao Wall Street Journal.

"Estou pensando em transformar o eBay em algo que valha centenas de bilhões de dólares", afirmou. "Poderia ser um concorrente legítimo da Amazon".

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