Acidente durante evento automobilístico deixa dois mortos e 37 feridos na Colômbia

Pelo menos duas pessoas morreram e outras 37 ficaram feridas neste domingo (3) em um espetáculo automobilístico, quando uma condutora perdeu o controle do veículo e atropelou dezenas de pessoas do público, informaram autoridades.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo de grande porte, conhecido como monster truck, atravessando uma pista de obstáculos durante uma exibição na cidade de Popayán (sudoeste).

No meio de uma acrobacia, o veículo perde o controle. A condutora não conseguiu frear e em poucos segundos avançou em direção aos participantes do evento, depois de derrubar as grades metálicas que separavam o público do autódromo.

"Lamentamos profundamente o acidente (...), que deixou preliminarmente 37 pessoas feridas e pelo menos 2 mortas", disse na rede social X Octavio Guzmán, governador do departamento de Cauca, cuja capital é Popayán.

Entre os mortos há uma menina, segundo a imprensa local, e vários outros menores ficaram feridos.

Bombeiros e paramédicos atendem os feridos. Alguns deles foram transferidos para hospitais públicos da cidade, acrescentou o governador.

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