Leclerc perde duas posições na classificação final do GP de Miami após sanção

AFP
AFP
03/05/2026 20:23

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) sofreu uma penalidade de 20 segundos neste domingo (3), após o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, uma sanção que o fez cair do sexto para o oitavo lugar, segundo os comissários. 

Enquanto disputava o terceiro lugar com Oscar Piastri (McLaren), Leclerc permitiu deliberadamente que o australiano o ultrapassasse no início da última volta, na esperança de superá-lo mais tarde. 

No entanto, ele cometeu um erro, rodando na pista antes de bater em um muro, embora tenha conseguido retomar o controle. 

O piloto monegasco foi penalizado por cortar caminho pelas chicanes na última volta, na sequência desse incidente.

"O carro nº 16 rodou na última volta, na curva 3, e bateu no muro, mas continuou na pista. O piloto nos informou que o carro parecia estar em boas condições, embora não estivesse contornando corretamente as curvas para a direita", explicaram os comissários.

"Devido a esse problema, ele foi forçado a cortar caminho pelas chicanes até a bandeira quadriculada. Determinamos que o fato de ele ter tido que cortar caminho pelas chicanes significa que ele obteve uma vantagem duradoura ao sair da pista desta maneira. O fato de ele ter tido algum tipo de problema mecânico - seja qual for - não constitui uma justificativa aceitável", acrescentaram. 

Ele recebeu uma penalidade de "drive-through" (uma passagem pelo pit lane), mas a corrida já havia terminado. Consequentemente, a penalidade foi convertida em uma punição de 20 segundos no tempo final, rebaixando Leclerc para o oitavo lugar, atrás de seu companheiro de equipe britânico, Lewis Hamilton (6º), e do argentino Franco Colapinto (Alpine, 7º). 

"Estou muito decepcionado comigo mesmo. É inteiramente culpa minha, e foi um erro", lamentou o piloto monegasco após a corrida. 

Enquanto isso, Max Verstappen (Red Bull) recebeu uma penalidade de cinco segundos por cruzar a linha branca na saída do pit lane. 

No entanto, essa penalidade não tem efeito na classificação final, uma vez que o holandês mantém sua quinta colocação.

--- Classificação final do Grande Prêmio de Miami de F1:

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) os 308,326 km em 1h33:19.273

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 3.264 segundos

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 27.092

4. George Russell (GBR/Mercedes) 43.051

5. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 48.949 (*)

6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 53.753

7. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:01.871 minutos

8. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:04.245 (**)

9. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:22.072

10. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:30.972

11. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 1 volta

12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 1 volta

13. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 volta

14. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta

15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) a 1 volta

16. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 1 volta

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda) a 1 volta

18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) a 2 voltas

- Abandonos:

Isack Hadjar (FRA/Red Bull Racing - Red Bull Ford): acidente na quinta volta

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes): acidente na quinta volta

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull Ford): acidente na sétima volta

Nico Hülkenberg (ALE/Audi): acidente na oitava volta

(*) Verstappen recebeu uma penalidade de cinco segundos por cruzar a linha branca ao sair do pit lane.

(**) Leclerc recebeu uma penalidade de 20 segundos por cortar caminho pela chicane na última volta.

