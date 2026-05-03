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Irã consideraria qualquer 'interferência' dos EUA em Ormuz como violação do cessar-fogo

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AFP
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Repórter
03/05/2026 20:23

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Um funcionário iraniano de alto escalão advertiu nesta segunda-feira (4, noite de domingo no Brasil), que qualquer tentativa dos Estados Unidos de interferir no Estreito de Ormuz seria considerada uma violação do cessar-fogo.

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O presidente americano, Donald Trump, anunciou anteriormente que a Marinha dos Estados Unidos começaria a conduzir, na segunda-feira, embarcações de outros países que estão bloqueadas nesta passagem marítima, uma rota essencial para o tráfego mundial de hidrocarbonetos.

"Qualquer interferência americana no novo regime marítimo do Estreito de Ormuz será considerada uma violação do cessar-fogo", publicou no X Ebrahim Azizi, presidente da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano.

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bur-jj/mlm/vel/cr/yr

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