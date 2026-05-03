Com gol de Endrick, Lyon vence Rennes (4-2) e se consolida em 3º na Ligue 1
O Lyon deu um passo importante na corrida por uma vaga no Top 3, o que garante a classificação direta para a Liga dos Campeões, após derrotar o Rennes por 4 a 2 neste domingo (3), na partida que encerrou a 32ª rodada da Ligue 1.
O Lyon não se deixou abalar após sofrer um golaço de Mousa al-Tamari, do Rennes (5º colocado), e se beneficiou do empate em 1 a 1 do Lille (4º colocado) contra o Le Havre, ocorrido mais cedo, para assumir a terceira posição de forma isolada, abrindo dois pontos de vantagem sobre os 'Dogos'.
O quarto gol dos anfitriões foi marcado pelo atacante brasileiro Endrick.
Restando duas rodadas para o fim do campeonato, o Lyon (60 pontos) tem dois de vantagem sobre o Lille (4º, 58 pontos) e quatro sobre o Rennes (5º, 56 pontos). Além disso, a equipe lionesa está agora apenas quatro pontos atrás do Lens, atual vice-líder.
Um voleio magistral de Moussa Al-Tamari (0-1), uma cabeçada de Roman Yaremchuk (1-1), um pênalti convertido por Corentin Tolisso (2-1) e Esteban Lepaul mostrando oportunismo na área (2-2): as duas equipes trocaram golpes até que Afonso Moreira (52') e Endrick (75') garantiram a vitória para o Lyon numa partida que haviam dominado.
Mais cedo neste domingo, o Lille tinha a oportunidade de colocar pressão sobre o Lyon se vencesse o Le Havre. Mas, após o gol de Hakon Haraldsson (28'), faltou contundência aos 'Dogos', apesar de terem registrado 22 finalizações.
Do outro lado, o Le Havre arriscou apenas dois chutes, mas isso foi o suficiente para Issa Soumaré (33') garantir à equipe normanda (14ª colocada) um ponto precioso em sua luta pela permanência na primeira divisão.
- Strasbourg com a cabeça no Rayo Vallecano -
Precioso porque o Auxerre, que atualmente ocupa uma posição de repescagem contra o rebaixamento, não se rendeu. Jogando em casa, os borgonheses venceram o Angers por 3 a 1, graças aos gols de Sekou Mara e Lacine Sinayoko e, principalmente, a uma defesa Théo De Percin num pênalti quando seu time vencia por 1 a 0.
Com esta vitória, o Auxerre (16º) reduz para apenas três pontos a diferença em relação ao Nice (15º) e ainda pode lutar para garantir a permanência na primeira divisão sem ter de enfrentar a repescagem, especialmente porque as duas equipes se enfrentarão no estádio Abbé Deschamps na próxima rodada.
Por outro lado, este resultado complica as esperanças do Nantes de evitar o rebaixamento. Apesar da vitória contundente sobre o Olympique de Marselha no sábado, os 'Canaris' seguem a cinco pontos de distância do Auxerre.
Com o foco totalmente voltado para o confronto da Conference League contra o Rayo Vallecano, e com apenas quatro dos onze titulares da partida da última quinta-feira na escalação inicial, o Strasbourg foi derrotado pelo Toulouse (2 a 1), comprometendo assim suas chances de garantir uma vaga em competições europeias via Ligue 1.
Para retornar à Europa na próxima temporada, os alsacianos precisam, antes de tudo, reverter a desvantagem contra o Rayo Vallecano (tendo perdido por 1 a 0 em Madri) na quinta-feira, no jogo de volta da semifinal, possivelmente sem Emmanuel Emegha, que sofreu uma lesão na reta final do duelo deste domingo.
E uma semana após Antoine Kombouaré sofrer sua primeira derrota no comando do Paris FC, o recém-promovido clube da capital voltou a vencer, goleando o Brest por 4 a 0.
--- Resultados da 32ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília):
Sábado, 2 de maio
Nantes - Olympique de Marselha 3 - 0
PSG - Lorient 2 - 2
Metz - Monaco 1 - 2
Nice - Lens 1 - 1
Domingo, 3 de maio
Lille - Le Havre 1 - 1
Auxerre - Angers 3 - 1
Strasbourg - Toulouse 1 - 2
Paris Football Club - Brest 4 - 0
Lyon - Rennes 4 - 2
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. PSG 70 31 22 4 5 70 27 43
2. Lens 64 31 20 4 7 61 33 28
3. Lyon 60 32 18 6 8 52 34 18
4. Lille 58 32 17 7 8 51 35 16
5. Rennes 56 32 16 8 8 56 46 10
6. Monaco 54 32 16 6 10 56 48 8
7. Olympique de Marselha 53 32 16 5 11 59 44 15
8. Strasbourg 46 31 13 7 11 50 41 9
9. Lorient 42 32 10 12 10 44 49 -5
10. Toulouse 41 32 11 8 13 45 45 0
11. Paris Football Club 41 32 10 11 11 44 47 -3
12. Brest 38 31 10 8 13 41 51 -10
13. Angers 34 32 9 7 16 27 46 -19
14. Le Havre 32 32 6 14 12 30 43 -13
15. Nice 31 32 7 10 15 36 58 -22
16. Auxerre 28 32 6 10 16 30 43 -13
17. Nantes 23 32 5 8 19 29 51 -22
18. Metz 16 32 3 7 22 32 72 -40
