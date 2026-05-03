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Ampla operação é lançada para buscar dois soldados americanos desaparecidos no Marrocos

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AFP
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Repórter
03/05/2026 19:07

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Dois soldados americanos que desapareceram no último sábado enquanto participavam de um treinamento no sul do Marrocos foram vistos pela última vez perto de penhascos e podem ter caído no oceano, informou à AFP uma autoridade do Ministério da Defesa dos Estados Unidos.

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Forças americanas, marroquinas e aliadas iniciaram uma ampla operação de buscas por terra, mar e ar na Área de Treinamento de Cap Draa, depois do desaparecimento dos militares, informaram ambos os exércitos. 

A busca prosseguia pouco antes das 20h00 GMT (17h00 em Brasília) de domingo, indicou à AFP a autoridade americana. 

"Posso confirmar que este incidente não está relacionado ao terrorismo, mas parece tratar-se de um acidente. Os relatos iniciais sugerem que os dois soldados podem ter caído no oceano", afirmou a fonte.

O Wall Street Journal informou que, segundo as autoridades, os dois militares desaparecidos saíram para uma excursão após o fim do treinamento. A AFP não conseguiu confirmar esta versão de forma independente. 

A CBS News indicou, por sua vez, que um dos seus jornalistas ouviu helicópteros "durante toda a noite" e na madrugada de domingo, depois de uma "contagem de efetivos em toda a base" ter revelado a ausência dos soldados. 

A autoridade de Defesa detalhou que na busca participavam vários helicópteros, embarcações, drones, alpinistas e mergulhadores.

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pnb/mlm/dg/vel/yr

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