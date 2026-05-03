Com dois gols de Vini, Real Madrid vence Espanyol (2-0) e adia título do Barça
compartilheSIGA
O Real Madrid venceu o Espanyol por 2 a 0 fora de casa neste domingo (3) pela 34ª rodada de LaLiga, adiando assim a confirmação matemática do título do Barcelona, um feito que o time catalão teria alcançado se os 'merengues' não tivessem vencido.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Dois gols de Vinícius Junior no segundo tempo (55' e 66') deixam o título da liga em aberto, pelo menos até o próximo domingo, quando o 'El Clásico' entre os dois gigantes do futebol espanhol poderá decidir o campeonato.
A vitória permite que o gigante da capital permaneça a onze pontos do Barcelona, restando quatro rodadas e doze pontos ainda em disputa após o término da rodada atual, nesta segunda-feira.
O Real Madrid entrou em campo determinado a impedir que o Barça conquistasse o título da liga neste domingo, mas teve dificuldades para encontrar seu ritmo contra um Espanyol que não hesitou em pressioná-lo.
Vini Jr teve a primeira chance real, acertando a trave com um chute após fazer um giro (8'), mas o Real Madrid teria que esperar.
Desde o início, o atacante brasileiro travou um duelo pessoal com o zagueiro do Espanyol, Omar El Hilali.
O defensor marroquino quase foi expulso por uma falta em Vini, mas o árbitro, após consultar o VAR, reduziu o cartão vermelho direto para amarelo (25').
- Vini Jr brilha -
O jogo foi para o intervalo após um susto para o Real Madrid: uma cabeçada de Cabrera após um escanteio que Andriy Lunin conseguiu afastar (45+3').
Depois do intervalo, o Real Madrid continuou apático até que Vinícius dominou a bola, tabelou com Gonzalo, cortou para dentro da área e superou Marko Dmitrovi? com um chute rasteiro (55').
Na ausência do lesionado Kylian Mbappé, Vinícius foi o principal jogador ofensivo do Real Madrid, com suas arrancadas pela ponta. O brasileiro mostrou mais uma vez que está em grande fase, preenchendo completamente a lacuna deixada pelo astro francês.
"Ele fez mais uma vez uma partida magnífica, marcando dois golaços", comemorou o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que acrescentou ainda que Vinícius foi "um líder no ataque da equipe, representando uma ameaça constante toda vez que pegava na bola".
Vini Jr ampliou a vantagem de sua equipe com outra arrancada fulminante para dentro da área, onde tocou para Bellingham, que devolveu com um toque de calcanhar, permitindo que seu companheiro finalizasse no ângulo (66').
Com o placar em 2 a 0, os 'merengues' ficaram mais soltos e começaram a dominar o Espanyol, que perdeu a organização defensiva que havia mantido até então.
Vinícius apareceu novamente para tocar a bola para o argentino Franco Mastantuono, que chutou da entrada da área, obrigando Dmitrovic a se esticar (79').
O Espanyol pressionou um pouco nos minutos finais, mas não conseguiu reagir, estendendo sua sequência sem vitórias por mais um jogo.
Os 'pericos' ainda não venceram em 2026 e estão apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento.
- Celta segue sonhando -
O Celta derrotou o Elche por 3 a 1 na partida que abriu a jornada, mantendo vivo o sonho de garantir o quinto lugar, posição que pode lhes dar acesso à Liga dos Campeões na próxima temporada.
Os gols de Hugo Álvarez (14'), Iago Aspas (30') e Borja Iglesias (85') deixam os 'celestes' a apenas seis pontos de distância do Betis, que atualmente ocupa a quinta colocação.
O Elche, que descontou com um gol de pênalti do português André Silva (82'), permanece quatro pontos acima da zona de rebaixamento.
O Betis continua a defender sua vaga europeia após vencer por 3 a 0 neste domingo o Oviedo, que enfrenta cada vez mais dificuldades para sair da lanterna.
"Restam menos rodadas, mas o quinto lugar não está garantido", alertou o técnico do Betis, o chileno Manuel Pellegrini.
Dois gols do atacante colombiano Juan Camilo Hernández (22' e 58') e um de Abde (45') garantiram o triunfo.
O Rayo Vallecano conquistou uma vitória por 2 a 0 fora de casa, contra o Getafe, poucos dias antes de enfrentar o Strasbourg na quinta-feira, no jogo de volta da semifinal da Conference League.
--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):
Sexta-feira, 1º de maio
Girona - Mallorca 0 - 1
Sábado, 2 de maio
Villarreal - Levante 5 - 1
Valencia - Atlético de Madrid 0 - 2
Alavés - Athletic Bilbao 2 - 4
Osasuna - Barcelona 1 - 2
Domingo, 3 de maio
Celta Vigo - Elche 3 - 1
Getafe - Rayo Vallecano 0 - 2
Betis - Real Oviedo 3 - 0
Espanyol - Real Madrid 0 - 2
Segunda-feira, 4 de maio
(16h00) Sevilla - Real Sociedad
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Barcelona 88 34 29 1 4 89 31 58
2. Real Madrid 77 34 24 5 5 70 31 39
3. Villarreal 68 34 21 5 8 64 39 25
4. Atlético de Madrid 63 34 19 6 9 58 37 21
5. Betis 53 34 13 14 7 52 41 11
6. Celta Vigo 47 34 12 11 11 48 44 4
7. Getafe 44 34 13 5 16 28 36 -8
8. Athletic Bilbao 44 34 13 5 16 40 50 -10
9. Real Sociedad 43 33 11 10 12 52 52 0
10. Osasuna 42 34 11 9 14 40 42 -2
11. Rayo Vallecano 42 34 10 12 12 35 41 -6
12. Valencia 39 34 10 9 15 37 50 -13
13. Espanyol 39 34 10 9 15 37 51 -14
14. Elche 38 34 9 11 14 45 53 -8
15. Mallorca 38 34 10 8 16 42 51 -9
16. Girona 38 34 9 11 14 36 51 -15
17. Alavés 36 34 9 9 16 40 53 -13
18. Sevilla 34 33 9 7 17 40 55 -15
19. Levante 33 34 8 9 17 38 55 -17
20. Real Oviedo 28 34 6 10 18 26 54 -28
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
./bds/gr/iga/dr/aam