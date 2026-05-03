Tottenham vence na visita ao Aston Villa (2-1) e sai da zona de rebaixamento

O Tottenham, clube tradicional da Premier League, saiu da zona de rebaixamento graças a uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Aston Villa, seu segundo triunfo consecutivo no campeonato inglês.

O time do norte de Londres, agora na 17ª colocação com 37 pontos, deixa a primeira posição da zona de rebaixamento nas mãos do West Ham (18º, 36 pontos), que havia sido derrotado por 3 a 0 no sábado pelo Brentford.

O 'Spurs', juntamente com seu técnico Roberto De Zerbi, contratado em 31 de março, conquistaram uma vitória valiosa em Birmingham em sua luta pela permanência na elite. Foi o segundo triunfo consecutivo da equipe, vindo na sequência da vitória por 1 a 0 sobre o Wolverhampton no último fim de semana.

O meio-campista Conor Gallagher, ex-Atlético de Madrid, marcou seu primeiro gol pelo Tottenham com um chute rasteiro de fora da grande área, aos 12 minutos.

O atacante brasileiro Richarlison ampliou a vantagem com uma cabeçada, desviando um cruzamento preciso de seu companheiro de ataque francês, Mathis Tel (25').

E isso apesar de De Zerbi não ter podido contar com Xavi Simons, Dominic Solanke, Guglielmo Vicario, Cristian Romero, Mohammed Kudus e Dejan Kulusevski, entre outros, devido a lesões.

A deste domingo foi a segunda vitória do técnico italiano desde sua chegada para substituir Igor Tudor, que havia sido contratado após a demissão de Thomas Frank, que ficou menos de uma temporada no comando.

O Aston Villa, com vários titulares poupados para a Liga Europa, conseguiu mandar apenas uma bola na direção do gol: uma cabeçada do argentino Emiliano Buendía que diminuiu a desvantagem, já nos acréscimos (90+6').

O time de Unai Emery, atualmente em quinto lugar com 58 pontos, desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o Liverpool (4º, 58 pontos), que havia sofrido uma derrota por 3 a 2 para o Manchester United mais cedo neste domingo.

Esta é a terceira derrota consecutiva do Aston Villa, após os reveses por 1 a 0 contra o Fulham na Premier League e contra o Nottingham Forest no jogo de ida das semifinais da Liga Europa.

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